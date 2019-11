Die deutsche Einheit im Privaten

Brigitte Rennert

Meine Mutter ist am 8. November 45 geworden, wir haben in einem Thüringer Waldlokal gefeiert und irgendwann die Nachrichten angemacht. Mit 40 Leuten saßen wir dann die ganze Nacht davor, dachten aber zuerst, da läuft ein Film. Dann war die Euphorie groß 🤩. Ich hatte eine klassische DDR-Jugend mit Jugendweihe und Pionieren, meine Familie hat keine Repressalien erlebt – die Grenzöffnung war für uns aber trotzdem eine große Sache. Am Anfang haben wir gedacht, das ist bestimmt nur für eine kurze Zeit. Richtig realisiert haben wir es erst, als wir am nächsten Tag wandern waren und auf der A4 zwischen Eisenach und Hersfeld die vielen 🚗🚕🚙 Autos auf dem Weg in den Westen gesehen haben. In diesem Jahr feiern wir ihren 75. Geburtstag - wieder in der „Tanzbuche“ in Thüringen.