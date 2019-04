Bis zuletzt schmückten fast nur Nowitzkis Name und Gesicht die Werbebanner auf dem Weg in die Arena von Dallas sowie die meisten Artikel im Fanshop. Der Renner dort ist momentan ein T-Shirt mit einem Ziege-Aufdruck und Nowitzkis Rückennummer. Ziege heißt auf Englisch „Goat“, Abkürzung für: „Greatest of all time“, der Größte aller Zeiten.

“Das war mein letztes Heimspiel.” Im Lichtkegel der ansonsten abgedunkelten Halle stehend verkündet Nowitzki in der Nacht zum Mittwoch, was alle geahnt haben: Er tritt zurück. Für seine Dallas Mavericks, die NBA und für den Sport insgesamt endet eine einzigartige Ära.

Der Schrank gleich links am Eingang der Kabine: leer. Die gewaltigen Schuhe in Größe 54: verschwunden. Das Trikot mit der Rückennummer 41: nur noch im Fanshop zu finden. Wäre Dirk Nowitzkis Karriere ein Film, so wäre dies wohl die letzte Szene vor dem Abspann.

Geschwindner entdeckt auch den späteren Nationalspieler Demond Greene und holt ihn nach Würzburg. Dort kommt Greene zeitweise bei Oma Nowitzki unter. „Die Familie war für mich der erste Bezugspunkt. Sie hat mir geholfen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Die Nowitzkis waren direkt vom ersten Tag an da, daraus ist eine Freundschaft gewachsen”, sagt der heute 39-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. “Damals wusste ich nicht viel über den Basketball in Europa und der Welt, ich kannte nur die NBA und Michael Jordan. Ich dachte damals nicht daran, dass Dirk mal einer der besten Spieler der Welt werden könnte.“

Den Anfang nimmt dieser Film 1994 in Würzburg. Bereits als 16-Jähriger darf Nowitzki mit dem Zweitliga-Team trainieren, wenig später entdeckt ihn Holger Geschwindner. Der kauzige Coach mit den Holzfällerhemden treibt ihn zu unkonventionellen Trainingseinheiten, lässt ihn etwa im Handstand durch die Halle laufen, fechten und rudern, versorgt ihn mit Büchern und Musik. Basketball-Autor André Voigt vergleicht die Beziehung zwischen dem ungewöhnlichen Trainer und dem manchmal zweifelnden Schüler mit dem Verhältnis von Lehrer und Lehrling in Kung-Fu-Filmen.

2006 trägt der damals 27-jährige Nowitzki seine Mavericks ins NBA-Finale gegen Miami. Vier Siege sind für den Titel nötig, Dallas gewinnt die ersten beiden Spiele und führt auch kurz vor Schluss der dritten Partie - doch dann folgt der Einbruch. Erst geht das Spiel an Miami, dann die Meisterschaft. In der Folge schafft es Nowitzki laut eigener Aussage “wochenlang nicht aus dem Haus”. Im Jahr darauf kommt es noch schlimmer: Als bestes Team der Hauptrunde fliegen die nun hoch gehandelten Mavericks bereits in der ersten Playoff-Runde raus – und wie zum Hohn muss Nowitzki wenige Tage später so tun, als freue er sich über die Trophäe für den wertvollsten Spieler der regulären Saison. Fluchtartig verlässt er Dallas, voller Frust, Fragen und Selbstzweifel; mit Geschwindner (damals 62) reist er ans Ende der Welt, ins australische Outback. Am Lagerfeuer findet er neue Kraft und Motivation. “Mein kleiner Kreis von Freunden und Verwandten hat mich immer aufgebaut, wenn ich am Boden war - und runtergeholt, wenn ich zu hoch geflogen bin”, sagt er heute.

In seiner ersten Saison wird der Neuling hart angegangen. Nur mit Mühe können ihn seine Vertrauten überreden zu bleiben anstatt aufzugeben und in Europa, auf niedrigerem Niveau, sein Glück zu suchen. In den Jahren danach aber wird er stetig besser. "Dirk ist stark, er ist intelligent. Er weiß, wie man spielt”, urteilt schließlich sogar Michael Jordan. Doch wie im Film üblich, muss der Hauptdarsteller vor dem Happy End zunächst an Niederlagen wachsen.

NBA-Champion Dirk Nowitzki: Mit 32 auf dem Höhepunkt

In den nächsten Jahren spielt er immer effizienter, cooler, klüger - einen Titelgewinn aber traut ihm in den USA niemand mehr zu. Schon gar nicht 2011. Nowitzkis Erzrivalen Dwyane Wade steht in Miami nun unter anderem der weltbeste Spieler LeBron James zur Seite. “Wenn die mich angerufen hätten, hätte ich schon überlegen müssen”, gibt Nowitzki im Sommer 2010 zu. Aber er bleibt in Dallas, ohne Co-Star, mit Mitspielern, die anderswo als zu alt oder zu klein aussortiert worden waren. Unter Nowitzkis Führung pflügt das Team durch die Playoffs und trifft im Finale erneut auf Miami. Die Final-Revanche traut Dallas niemand zu, zumal sich Nowitzki mit einer gerissenen Sehne im Finger und einer fiebrigen Grippe plagt. Nach sechs Spielen reckt er dann doch den Pokal in die Höhe, und Hunderttausende feiern mit Nowitzki bei Paraden in Dallas und Würzburg, wo er „We are the Champions“ grölt, so schief wie schön.

Die Meisterschaft ist ein Triumph der Disziplin. “Jedes Jahr nur zwei trainingsfreie Wochen - und während der Saison kein Eis, kein Alkohol, keine Pizza”, sagt Nowitzki. Der Titel belohnt zugleich seine Loyalität zum nicht unumstrittenen Holger Geschwindner und den Dallas Mavericks.

In den Folgejahren geht es mit den Mavericks langsam bergab, Nowitzki aber sammelt mittlerweile emsig Meilenstein. Im März 2017, er ist mittlerweile 38, erzielt er als erst sechster Spieler überhaupt seinen 30.000-Karriere-Punkt – und das mit der für ihn typischen Aktion: eine Drehung weg vom Korb, gefolgt von einem Wurf im Zurückfallen über den Gegner hinweg ins Netz. Ein Wurf, nicht zu verteidigen. Auf der Tribüne vergießt Geschwindner Freudentränen. An genau diesem Wurf haben Nowitzki und er viele Sommer lang in einer stickigen Sporthalle in Franken gefeilt. Wegbegleiter Demond Greene sagt: „Geschwindner ist ein Wurf-Doktor, ein Wurf-Guru, ein Wurf-Genie, ein positiv Verrückter.“

Er ist auch dabei, als Nowitzki nun, acht Jahre nach der Meisterschaft, sein Karriereende verkündet. Der mittlerweile 40-Jährige verlässt die NBA als sechstbester Werfer der Geschichte, unter stehenden Ovationen und Respekt-Bekundungen der Mit- und Gegenspieler, Trainer, Experten und Fans von Boston bis Los Angeles, von Toronto bis Miami. Es ist sein zweiter Abschied dieser Art.