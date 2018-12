„Ihr zerstört unser Zuhause.“

Der Abriss der Baumhäuser im Hambacher Forst erreicht über die Medien mehr Aufmerksamkeit denn je. Auch weit über NRW hinaus wird jetzt auf das kleine Waldstück am Braunkohleabbaugebiet geschaut. Die Rodung berührt Jung und Alt. Nach dem heißesten Sommer seit über 60 Jahren denke ich: Der Klimawandel steht nicht nur unmittelbar bevor, wir befinden uns mittendrin. Selbst im schwarz regierten Bayern erreicht der Wunsch für ein besseres Umweltbewusstsein die Wähler. Die Grünen werden bei der Landtagswahl mit 17,6 Prozent zweitstärkste Partei. In Hessen erhalten sie 19,8 Prozent der Stimmen. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage fordern insgesamt 71 Prozent der Deutschen einen schnellen Braunkohleausstieg.

5. September 2018

Wenige Wochen vor einer möglichen Rodung im Hambacher Forst beginnt der Energiekonzern RWE – unterstützt von einem großen Polizeiaufgebot – die Barrikaden in dem Wald wegzuräumen. RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, darf damit aber frühestens mit Beginn der Rodungssaison ab 1. Oktober beginnen. Rodungsgegner, die teils seit langer Zeit in Baumhütten im Wald campen, fordern per Megafon den Abzug der Polizei. Zu Beginn des Einsatzes sei Pyrotechnik geworfen worden, berichteten später Beamte. Auch seien Polizisten mit Urin bespritzt und mit Fäkalien beworfen worden.