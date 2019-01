„Liebe Lotte!

Ich freue mich, Dir heute wieder schreiben zu können und hoffe, es geht Dir, Hans und den Kindern gut. Auch ich würde mich freuen, recht bald von Dir zu hören sowie Grüsse von Rasch und Schmidgens zu erhalten. Also lasse recht bald und ausführlich von Dir hören und sei Du und alle herzlich gegrüsst und geküsst von Deiner Aenne



Emil lässt Euch alle herzlich grüssen u. erwartet auch gerne Eure Grüsse sowie die von Tante Rasch.“

Litzmannstadt, den 13.6.1944 – abgestempelt von Aenne Katz am 8.7.1944

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

„Also lasse recht bald und ausführlich von Dir hören und sei Du und alle herzlich gegrüsst und geküsst von Deiner Aenne“

Diese Zeilen schreibt Anna Amalie Katz, genannt Aenne, am 13. Juni 1944 aus dem Ghetto Litzmannstadt im von den Deutschen besetzten polnischen Lodz an Lotte Nienaber in Düsseldorf. Am 8. Juli stempelt sie die Postkarte ab. Es ist das letzte Mal, dass Lotte von ihrer Halbschwester hört. Zwei Tage später wird Aenne mit ihrem Mann Emil in das Vernichtungslager Kulmhof deportiert, am 11. Juli wird das jüdische Ehepaar ermordet. In Gaswagen tötet die SS dort innerhalb weniger Wochen mehr als 10.000 Juden. Ihre Leichen werden verbrannt. Von Aenne und Emil, 42 und 52 Jahre alt, bleiben einige wenige Fotos, die im Archiv der Alten Synagoge in Essen lagern, und fünf Postkarten aus dem Ghetto Litzmannstadt. Diese werden im Archiv von Yad Vashem, der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, aufbewahrt. Sie gehören zu den mehr als 10.000 Korrespondenzstücken, die im dortigen Archiv lagern: Briefe, Postkarten, Notizen, Telegramme.

Familienbild von 1926: hinten Paula Heiser mit Anneliese Katz auf dem Schoß, rechts Aenne Katz mit einem unbekannten Mädchen. | Foto: Familienbesitz, Archiv Alte Synagoge Essen

„Liebe Lotte!

Ich hoffe, Du hast meine beiden Karten erhalten, die ich schreiben liess, da ich leider nicht in der Lage war zu schreiben. Mutter ist auch hier, wir haben sie schon häufig besucht, etwa eine Stunde zu Fuss von uns. Sie ist sehr herunter – kein Wunder! Sie bat Dich, uns umgehend und regelmässig Geld u. Päckchen zu senden, u. dies unter allen Umständen möglich zu machen. Veranlasse auch unsere Essener u. Düsseldorfer Freunde dazu. Wenn sie es nicht selbst können, veranlasse dass es durch I. geschieht, Friedlein Klarbach usw. Schreibe diesen bitte auch u. grüsse sie von uns. Wir hoffen, bald direkt schreiben zu können. Wenn du Päckchen schickst …“

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

Die erste Karte von Aenne Katz ist auf den 12. November 1941 datiert, wenige Wochen zuvor war das Ehepaar aus Düsseldorf deportiert worden. Auch die Mutter von Aenne und Lotte, die Kölner Jüdin Paula Heiser, lebt seit Kurzem im Ghetto. „Sie ist sehr herunter“, schreibt Aenne über den Zustand der über 60-Jährigen, „kein Wunder!“ Zudem bittet sie eindringlich, Geld und Lebensmittel zu schicken: Knäckebrot, Marmelade, Suppenwürfel. Mehr als 150.000 Menschen leben auf engstem Raum in dem 1940 zum Ghetto erklärten Viertel von Lodz. 90 Prozent der Häuser haben keinen Abwasseranschluss. Den Juden ist es bei Todesstrafe untersagt, ohne Erlaubnis das Ghetto zu verlassen. Mehr als 40.000 Bewohner sterben zwischen 1941 und 1944 – sie verhungern, erliegen Krankheiten wie Tuberkulose oder erfrieren, teilweise auf offener Straße. „Ich hoffe, es geht Euch allen gut, jedenfalls besser wie uns“, schreibt Aenne.

„ … , sende Knäckebrot, Marmelade, etwas zum Schmieren, Suppenwürfel, Citronen etc. Ich hoffe, es geht Euch allen gut, jedenfalls besser wie uns. Falls Päckchen zu senden nicht geht, veranlasse Herrn Martin Frank, Corellistraat 14, Amsterdam, dazu, da es von Holland eher geht.

Viele Grüsse an alle, Aenne“

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

Es ist nicht klar, wie viele ihrer Postkarten Düsseldorf tatsächlich erreichen und wie oft Lotte Nienaber antworten kann. Lotte überlebt den Krieg, weil sie untertaucht: Erst versteckt sie sich bei der Schwiegermutter in Duisburg, dann bei einer Familie in Bergheim. Doch zumindest ab und zu hat Aenne Katz von ihrer Halbschwester gehört. Das zeigt eine Postkarte vom 5. Dezember 1941, in der sie berichtet, dass zehn Mark eingetroffen seien, gleichzeitig aber um „regelmäßige Geldsendungen, und vor allem grössere“ bittet.

„Liebe Lotte!

Es freut mich sehr, dass ich Dir nun endlich persönlich einen Gruss senden kann. Von der Mutter wirst Du nun wohl auch Zeilen erhalten. Wir haben einmal von Dir vom 18.11. eine P.A. von 10.- erhalten, die wir der Mutter gegeben haben, aber die avisierte 2. Sendung ist noch nicht angekommen. Ich bitte Dich doch dringend der Mutter und auch uns durch regelmäßige Geldsendungen, und vor allem grössere, zu helfen. Es ist das einzige, was Du für uns tun kannst, und ich bitte Dich, das nun auch mit grösster Gewissenhaftigkeit …“

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

„… zu erledigen. Was wir tun können, um Mutter zu helfen und beizustehen, tun wir wie immer, und bedarf es nicht Deiner Anregung dieserhalb. Was dringend nötig ist, dass Du uns regelmässig durch Geld hilfst. Herzliche Grüsse für Hans und die Kinder,

Deine Aenne und Emil“

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

Historikern zufolge kamen viele solcher Bittbriefe nicht bei den Empfängern an. Auch die häufig grauenhaften Zustände konnten wegen der Zensur durch die Nationalsozialisten nicht ehrlich geschildert werden. „Zudem haben viele auch Details ihrer Situation verschwiegen, um ihre Liebsten nicht zu belasten und sie zu schützen“, sagt Yad Vashem-Sprecher Simmy Allen. Aennes Verzweiflung ist dennoch spürbar, etwa, wenn sie über die Geldsendungen schreibt: „Es ist das einzige, was Du für uns tun kannst, und ich bitte Dich, das nun auch mit grösster Gewissenhaftigkeit zu erledigen.“ Laut Dokumenten aus dem Archiv des Ghettos musste Emil Katz als Transportarbeiter in der Metallabteilung arbeiten, Aenne Katz ist darin ab August 1943 als Büroangestellte geführt. Im Juni 1944 ist sie in der Wäsche- und Kleiderabteilung tätig. Mit ihrem Leben vor dem NS-Regime hatte das nur wenig zu tun. Der Judaistin Martina Strehlen zufolge war Aenne Katz, geboren in Köln, eine „elegante Großstädterin, die gern ins Theater und in die Oper ging“, und zudem wenig religiös. Emil Katz hingegen entstammte einer jüdisch-orthodoxen Familie aus dem hessischen Züschen. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er für das Deutsche Reich kämpfte, zog er nach Essen und handelte mit Sanitärartikeln. Das Paar wohnt mit seiner Tochter Anneliese in den gutbürgerlichen Stadtteilen im Essener Süden. Im Stadtgarten geht Emil Katz mit seiner Tochter auf den Spielplatz und im Winter Schlittenfahren und Eislaufen. Am Schabbat besucht die Familie die Synagoge am Steeler Tor, die wie so viele andere in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Brand gesteckt wird. Am Tag darauf wird Emil Katz verhaftet und nach Dachau verschleppt. Im Dezember kehrt er zurück, als gebrochener Mann. Nur einen Monat später schicken die Eltern Anneliese zu Verwandten nach England. Ihr Vater darf sie noch bis zur niederländischen Grenze begleiten. Sie sehen sich nie wieder.

„Liebe Lotte!

Ich freue mich, Dir ein Lebenszeichen geben zu können. Hoffentlich geht es Dir, Hans und den Kindern gut und würde es mich freuen, recht bald von Dir zu hören. Hast Du Nachricht von Mutter? Herzlichen Dank noch für die laufenden Sendungen und viele herzliche Grüsse,

Deine Aenne u. Emil “

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

In ihren Postkarten erwähnt Aenne Katz die Tochter nicht, vielleicht aus Sicherheitsgründen. Vielmehr fragt sie ihre Halbschwester in zwei Karten, die auf Mai 1944 datiert sind, nach der Mutter. Was beide Schwestern offenbar nicht wissen: Paula Heiser lebt schon seit knapp zwei Jahren nicht mehr. In Köln erinnert ein sogenannter Stolperstein an sie. Demnach wird sie im September 1942 im Vernichtungslager Kulmhof ermordet. Ein Schicksal, das auch Emil und Aenne Katz erwartet. Vielleicht ahnten sie es: Sie freue sich, „Dir noch ein Lebenszeichen senden zu können“, schreibt Aenne Katz am 16. Mai 1944. Oft wurden solche Karten vor allem dann erlaubt, wenn ein Abtransport in ein Vernichtungslager kurz bevor stand. Knapp zwei Monate später ist Aenne tot.

„Liebe Lotte!

Hoffentlich geht es Euch allen recht gut, u. freue ich mich, Dir noch ein Lebenszeichen senden zu können. Hast Du auch Nachricht von Mutter? Was machen die Kinder? Ich würde mich sehr freuen, recht bald von Dir zu hören sowie von Onkel Schmidgen. Grüsse Hans und die Kinder, herzliche Grüsse,

Deine Aenne u. Emil “

| Repro: Gedenkstätte Yad Vashem

Ihr Todesdatum ist der Datenbank von Yad Vashem zu entnehmen. Darin sind Millionen Namen von im Holocaust ermordeten Juden zu finden. Seit 2004 ist die Datenbank online, immer noch kommen Namen dazu und mit ihnen Geschichten und Erinnerungen. Von manchen, wie von Paula Heiser, bleiben nur Name, Geburtsort und Todesdaten, von anderen, wie von Aenne Katz, gibt es auch ein Foto. Jeder kann eine Person melden, die Information wird dann von Forschern verifiziert. So sind mittlerweile fast 4,8 Millionen Namen zusammen gekommen. Jeder von ihnen steht für einen Menschen, eine zu kurze Lebensgeschichte.

Ehepaar Aenne und Emil Katz. Die Passfotos stammen von 1939.

| Foto: Familienbesitz, Archiv Alte Synagoge Essen

Die Einträge für Aenne und Emil Katz stammen von ihrer Tochter Anneliese. Sie überlebt den Krieg im englischen Exil und lernt dort einen Arzt aus Sri Lanka kennen, den sie 1949 heiratet. Mit ihm wandert Anneliese, die sich nur noch Anne nennt, zwei Jahre später in seine Heimat aus. Dort beginnt sie, zu schreiben – und wird als Anne Ranasinghe zu einer der berühmtesten Dichterinnen des Landes. 1983 kommt sie zum ersten Mal in ihr Heimatland zurück, zur Eröffnung der Gedenkstätte Alte Synagoge in Essen. Sie erzählt von ihrer Familie, dem ungeheuerlichen Verlust, auch in Gedichten und Kurzgeschichten. 2015 erhält sie das Bundesverdienstkreuz, am 17. Dezember 2016 stirbt sie mit 91 Jahren in Sri Lanka. Dem 1991 erschienenen Gedichtband „At What Dark Point – 33 Holocaust Poems“ hat sie eine Widmung vorangestellt: „Den jungen Menschen in Deutschland – damit das Erinnern nicht aufhört“. ***

Kinderausweis von Anneliese Katz (später Anne Ranasinghe) für die Ausreise nach England 1939.

| Foto: Familienbesitz, Archiv Alte Synagoge Essen