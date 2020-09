Nordrhein-Westfalen hat in allen 396 Gemeinden gewählt: Insgesamt waren 14,23 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme für einen neuen Stadt- oder Kreisrat abzugeben, in vielen Gemeinden wurde obendrein ein neuer Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landrat gewählt. Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle die Ergebnisse in den größten und wichtigsten Kommunen des Landes.