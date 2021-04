NRW, deine Waffen

Tatsächlich steigt auch die Zahl der Straftaten mit Schusswaffen kontinuierlich an. Wurden 2016 noch 581 Straftaten mit unregistrierten Waffen in NRW begangen, waren es 2019 schon 938, die meisten in stark bevölkerten Gebieten. Im gleichen Zeitraum gingen auch die Straftaten mit zugelassenen Waffen in die Höhe: von 113 auf 259 im Jahr 2019. In über 2200 Fällen seit 2016 sind Waffe oder Täter unbekannt, in über 700 Fällen machten die Polizeibehörden keine Angaben.

Einige Fakten zu Beginn: Anfang 2020 hatten in NRW mehr als 83.500 Jäger, 42.000 Sportschützen sowie knapp 48.000 Altbesitzer und Erben die Erlaubnis, eine Waffe zu besitzen. Ausgestellt werden diese Berechtigungen von einer der 47 Waffenbehörden des Landes. Das geht aus einer Landtagsanfrage vom vergangenen Sommer hervor. Gemeinsam kommen diese Gruppen auf 313.000 Waffenbesitzkarten der insgesamt 507.000 Waffenerlaubnisse in NRW. In den vergangenen fünf Jahren ist diese Zahl um 16 Prozent gestiegen. Die meisten Schusswaffen pro Kopf gibt es in den Jagdhochburgen und ländlichen Gebieten: Im Sauerland, Münsterland, Bergischen Land oder der südlichen Eifel.

Immer mehr Menschen besitzen eine Waffe – in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Rund 66.500 Schusswaffen und Waffenteile aus NRW wurden vergangenes Jahr im Nationalen Waffenregister des Bundesinnenministeriums neu registriert. Damit steigt die Zahl der zugelassenen Gewehre und Pistolen in NRW auf über eine Million, wie eine Anfrage unserer Redaktion ergeben hat. Das sind fast ein Fünftel aller Schusswaffen in der Bundesrepublik, nur in Bayern sind es mehr.

Wenn ein Polizist in Deutschland schießt, dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auf ein Reh oder einen Hund. In mehr als 99 von 100 Fällen gelten die Schüsse von Polizisten kranken oder verletzten Tieren, anders als der „Tatort” und andere Krimiserien suggerieren. Dennoch: 2019 schossen Polizisten 62 Mal auf Menschen, 15 von ihnen starben. Jeder vierte Fall endete also tödlich. Die Verantwortung der Beamten im Umgang mit ihrer Dienstwaffe ist auch die Verantwortung für Menschenleben.

Was wie Polizeialltag klingt, löst in Heidermann einen Prozess aus, der nur Millisekunden dauert und zugleich mehrere Überlegungen aufeinanderprallen lässt. „Der Moment, in dem man die Pistole zieht, vergeht wie im Zeitraffer“, sagt der Polizist.

Es gehört zum beruflichen Alltag von Sven Heidermann, sich über diese Verantwortung Gedanken zu machen. Der Polizist ist aktuell Einsatztrainer bei der Polizei in Duisburg und bringt seinen Kolleginnen und Kollegen unter anderem bei, wie sie taktisch mit ihren Waffen umgehen. „Ich musste, Gott sei Dank, noch nie auf jemanden schießen“, sagt Heidermann. Dabei war er lange Zeit im Außendienst, elf Jahre ging er in Köln auf Streife. Ganz ohne den Einsatz seiner Schusswaffe verlief diese Zeit allerdings nicht. „Wenn eine Situation eskaliert, muss man präventiv eingreifen, zur Not auch mit der Pistole drohen.“ An einen Fall erinnert sich der Polizist noch ziemlich gut. Bei einer Schlägerei richtete einer der Beteiligten eine zerbrochene Flasche auf den anderen. Heidermann mischte sich ein, zog die Pistole und befahl den beiden, voneinander abzulassen. „Das hätte tödlich enden können.“ Der Polizist meint damit eigentlich die Schlägerei selbst, eine Glasflasche kann genauso gefährlich wie ein Messer sein. Aber auch ein Schuss aus der Waffe des Polizisten hätte tödlich enden können. Nach seiner Drohung löste sich der Streit auf, Heidermann musste nicht schießen.

Frank Stock will sein Hobby gegen die Assoziation mit solchen Taten verteidigen. Stock ist Mitglied bei den Sportschützen Isenberg und kümmert sich beim NRW-Landesverband des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) um die Öffentlichkeitsarbeit. Er ist es gewohnt, die Faszination fürs Schießen zu erklären – und es von Gewalt abzugrenzen. „Es geht darum, eine ein paar Gramm leichte Bleikugel präzise und technisch wiederholbar an eine Stelle in die Pappe zu kriegen“, sagt Stock. Er vergleicht das Sportschießen mit Kampfsport.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Anlässe für Kritik am Sportschießen gegeben. Der rechtsextreme Terrorist in Hanau, der vor einem Jahr neun Menschen erschoss, trainierte regelmäßig in einem Frankfurter Schützenverein. Auch der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war in einem solchen Verein aktiv. Er soll als Gast bei einer weiteren Schützengesellschaft mit scharfen Waffen trainiert haben.

Wer über Schusswaffen sprechen will, kommt an den Sportschützen nicht vorbei. 1,4 Millionen Mitglieder hat allein ihr größter Verband, der Deutsche Schützenbund. Anders als für Jäger oder Polizisten ist für Schützen das Schießen selbst ein Hobby – eines, für das sie sich häufig rechtfertigen müssen. An einem Februarmittag treffen sich zwei von ihnen in Hattingen, südlich von Essen, nur einige Schritte entfernt von der Ruhr. Frank Stock und Manfred Dehnen kommen in dem kleinen Waldstück zusammen, das einen Schießstand beherbergt. Eigentlich ist er geschlossen, einer der beiden Schützen muss beim Eintreten erst einmal die heruntergefallenen Blätter wegfegen. Aber die Schützen sind nicht gekommen, um zu schießen. Sie wollen erklären, warum ihr Hobby nichts mit “Ballern” zu tun hat.

Beim Treffen am Schießstand hat Stock seine Pistole dabei. Er hat sie mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie penibel Sportschützen auf Sicherheit achten. “Fühlen Sie sich von mir bedroht?”, fragt er mehrfach im Laufe des Gesprächs. Die Pistole ist nicht geladen, sie ist in einer Tasche mit einem Kombinationsschloss gesichert. Stock achtet trotzdem darauf, dass der Lauf stets gegen die Wand zeigt und nicht in Richtung eines Menschen. Wenn er sie am Stand rausholt, um zu schießen, überprüft er mehrmals, ob das Magazin wirklich leer und die Pistole nicht geladen ist.

Was die Schützen an diesem Nachmittag am geschlossenen Schießstand sagen, lässt sich salopp in etwa so zusammenfassen: Wir wollen doch nur unserem Hobby nachgehen. Es gibt schon genug Kontrollen, und das ist auch gut so. Aber mehr brauchen wir nicht.

Eine Waffe bekommen Sportschützen erst nach einem Jahr Vereinsmitgliedschaft. Sie müssen 18 Mal im Jahr trainieren, werden stets beobachtet, am Ende wird die Sachkunde geprüft. Wer in dieser Zeit etwas tut oder sagt, was dem Verein missfällt oder gegen Regeln verstößt, kann sofort rausgeworfen werden. Oder wie es – etwas netter – auf der Webseite der Isenberger Schützen formuliert ist: „Für die Dauer von zwölf Monaten werden Sie zur Probe aufgenommen, wobei jede Partei die Möglichkeit hat, das Vertragsverhältnis jederzeit, fristlos zu kündigen. Diese Zeit dient dem gegenseitigen Kennenlernen.“

Den Waffenladen führt Willi Becker bereits in dritter Generation. Seine Großeltern bauten 1913 in Hagen ihr eigenes Geschäft auf. Dann kam der Erste Weltkrieg und der Großvater kehrte nicht wieder heim. 1935 übernahm Willi Beckers Vater den Laden von seiner Großmutter. Als 1945 die Amerikaner kamen, warfen seine Eltern alle Waffen in die Ennepe, aus Angst, getötet zu werden. So erzählt es Becker.

Neben dem Verkaufsraum und dem Büro, in dem sich Munitionsschachteln stapeln, befindet sich eine etwas chaotische Werkstatt. Eine Werkbank ist mit Waffenteilen und Werkzeug beladen, auf einem Regal lehnen einige Büchsen, die noch auf Vordermann gebracht werden müssen.

Sein Verhältnis zu Waffen beschreibt Becker so: „Waffen sind ein großes, physikalisches System mit zielgerichteter Energie ähnlich wie ein Auto. Hochkomplex, hochkompliziert und hochgenau. Sie sind für mich eine Leidenschaft.“

Heute verkauft Becker seine Waffen nicht mehr nur an die Menschen, die persönlich in seinen Laden kommen. Seit er vor fünf Jahren seinen Online-Shop eröffnet hat, treffen Bestellungen von überall ein. Er beliefert auch regelmäßig Kunden in Osnabrück, Bielefeld oder Bayern; „eigentlich in der ganzen Bundesrepublik“, sagt Becker. Auch aus Ungarn habe er schon Bestellungen erhalten. In der Corona-Zeit macht dieser Onlinehandel bis zu zwei Drittel seines Geschäfts aus. Auch Gebrauchtwaffen verkauft er über einen speziellen Waffen-Online-Marktplatz, und dann ist da noch der Schießstand in den Bergen, den er seit Jahrzehnten pachtet und an Vereine vermietet. Und auch an Kunden, die die erworbenen Waffen ausprobieren wollen.

Eines geht Waffenhändlern wie Becker auf die Nerven: Die immer strenger werdenden Regeln. Denn sie stellen die Kunden vor Hürden und sind schlecht für das Geschäft, so sieht Becker das. „Man darf in Deutschland nur als Jäger, Schütze oder zertifizierter Sammler eine Waffe erwerben, selbst dann nicht, wenn man bei der Bundeswehr war“, sagt er. Dann schwelgt Becker in seiner Jugendzeit, als man die Büchse noch vom Garderobenhaken greifen und über die Schulter legen konnte. Heute müssen Munition und Waffe getrennt in einem speziellen Waffenschrank verstaut werden. Auch der Transport, etwa zum Jagdrevier oder Schießstand, muss sicher sein: Die Waffe entladen in einen Koffer gepackt werden.

Dass der Umgang mit Waffen heute stärker reglementiert wird, hat seine Gründe. Viel zu oft schon kam es zu Unfällen durch falsche Handhabe oder gerieten Waffen in die Hände von Extremisten. Erst im vergangenen Jahr verschärfte die Bundesregierung deshalb das Waffenrecht, indem sie die Meldepflicht an das Nationale Waffenregister ausbaute. Wurden Waffen früher lediglich von den knapp 550 lokalen Waffenbehörden in Deutschland erfasst, werden sie seit 2013 in jener bundesweiten Datei gespeichert. Eine EU-Vorgabe. Seit 2020 gewährleistet das Nationale Waffenregister nun, dass jede Waffe im Land über ihren gesamten Lebenszyklus nachverfolgbar ist. Sie wird immer einem Besitzer zugeordnet und jede Änderung an ihr muss erneut gemeldet werden. Becker muss deshalb nun mehr Zeit am Computer verbringen. Er erklärt das so: „Jedes Waffenteil wird bei der Herstellung mit einer Nummer codiert, zusätzlich brauchen der Hersteller, ich als Waffenhändler und der Kunde zwei Identifizierungsnummern: jeweils eine Personen-ID und eine Erlaubnis-ID. Sonst kann nichts übertragen und die Waffe nicht rausgegeben werden.”