#RheinStories treffen Gasballon-Europameister Über den Wolken des Rheinlands

Woche 2: Krefeld – Direkt zu Beginn unserer Woche in der Region Krefeld und Duisburg haben wir Bulli Rheiner 🚎 gegen einen Heißluftballon getauscht. Und dafür haben wir wirklich alles gegeben: Mitten in der Nacht sind wir aus dem Bett gekrochen, um zum Sonnenaufgang auf dem Flugplatz Krefeld-Egelsberg parat zu stehen. Von dort wollen wir die #mustsees der Region von oben entdecken. Unser Guide: Volker Kuinke, zweifacher Europameister im Gasballonfahren.

Volker fährt schon seit 37 Jahren Ballon. Angefangen hat alles bei einem Shopping-Tag mit seiner Oma in Düsseldorf. Volker war noch ein Teenager, als er in einem Geschäft ein Plakat entdeckte: eine Ballonwettfahrt noch am selben Tag. „Ich habe zu meine Großmutter gesagt: ,Oma, lass alle Einkaufstüten liegen, da müssen wir hin!’“ Aus dem spontanen Entschluss entstand eine Leidenschaft und Erfolgsgeschichte: 1996 legte Volker die Strecke von Düsseldorf bis in die Bretagne zurück – ganze 860 Kilometer. Die Reise bewältigte er in einem Gasballon. Damit kann man wesentlich länger in der Luft bleiben – zum Teil sogar Wochen. Einziger Nachteil: Man muss sich auf zwei Quadratmetern häuslich sehr gut einrichten – auch für den Gang zur Toilette 🙈.

Und jetzt rein ins Körbchen! Ballontasche raus, Stoff entfalten, Ventilatoren an – auf dem Flugplatz pusten wir etwa 3400 Kubikmeter Luft in unseren Ballon. Your browser does not support the video tag.

Feuer frei 🔥: Mit dem Doppelbrenner schießt unser Pilot warme Luft in den Ballon. Jetzt heißt es einsteigen und winken. „Verfolger” Willi wird uns später wieder mit dem Transporter einsammeln. Wo wir genau landen, weiß allerdings noch niemand. Your browser does not support the video tag. Das erste, was wir beim Aufstieg sehen, ist die wunderschöne Natur rund um Krefeld. Die Morgensonne scheint uns ins Gesicht, spiegelt sich in den umliegenden Seen. Und auch wir spiegeln uns: So sind diese atemberaubenden Aufnahmen über den Altrhein-Rinnen, den „Niepkuhlen” entstanden. Einfach nur schön, oder? 🤩

Nach 30 Minuten erreichen wir Kamp-Lintfort. Der akkurat angelegte Garten des Klosters Kamp sieht doch aus wie eine kleine Pralinenschachtel, oder? Und auch der Golfplatz wirkt von hier oben eher wie eine Mikroskop-Aufnahme aus dem Bio-Unterricht 🔍.

Nach einer Stunde landen wir in Kamp-Lintfort auf einem Kartoffelfeld. Wir sind einfach nur überwältigt von dieser Ballonfahrt und dem einmaligen Blick auf die Region 💛.

Wir sagen Danke an das Team vom Düsseldorfer Aero-Klub – Abteilung Freiballon: Sie haben uns die Fahrt mit Europameister Volker Kuinke, „Verfolger“ Willi Kehrbusch und Pilot Axel Müller ermöglicht. Wenn Ihr die komplette Ballonfahrt sehen wollt, klickt hier:

Behind the scences: Wir sind in dieser Woche auch getauft worden - warum, wieso? Das erfahrt Ihr in unserem Wochenrückblick im #RheinStories-Podcast: