70 Jahre Israel

Judelman erzählt, dass es nur mit Genehmigung der Sicherheitskräfte erlaubt sei, die Bergstraße in den jeweils fremden Teil zu befahren. Und er erzählt von der Organisation „Roots“ (Wurzeln), die das ändern will. Rund 30 Israelis und Palästinenser aus Tekoa hätten mit ihren Aktionen bereits mehr als 16.000 Menschen in israelischen und palästinensischen Städten erreicht. „Wir organisieren Austausch zwischen Schulen und bieten Möglichkeiten zum Kennenlernen“, sagt Judelman. Nicht immer sei das angenehm: „Am Unabhängigkeitstag laden wir zu einem Treffen ein, bei dem es um Nakba und Alijah geht.“ Das heißt: Palästinenser erzählen, wie Familienmitglieder 1948 enteignet oder vertrieben wurden. Israelis, wie ihre Großeltern in die Heimat ihrer Vorfahren zurückgekehrt sind. „Zum Dialog gehören auch Konfrontation und Verständnis.“

Der Rabbi bezeichnet es selbst als „verrückte Idee“, dass ausgerechnet religiöse Siedler wie er als Friedensbotschafter auftreten. Er berichtet auch von „Roots“-Mitgliedern, die sich zurückgezogen hätten, weil sie bedroht worden seien – auf palästinensischer Seite. Die Terrororganisation Hamas stecke dahinter, auch mächtige Familienclans, glaubt er. Judelman hat noch keine Anfeindungen erlebt, nur sein Freund Shmulek, der habe sich abgewendet. „Du bist ein Träumer, Shaul!“, habe er gesagt. „Mit denen kann man keinen Frieden schließen!“ Die Haltung vieler verändere sich, wenn es zu Zwischenfällen komme.

Die „Roots“ haben keinen konkreten Friedensplan. Judelman aber glaubt an die Idee der modernen Friedensbewegung: „Two countries, one homeland“ meint, zwei Staaten in den Grenzen von 1967 sollen von einer Regierung geführt werden, so die Utopie. „Ohne unsere Arbeit an der Basis wäre jede Hoffnung im Vorhinein schon verloren“, sagt Judelman. Davon ist auch sein palästinensisches Pendant Ali Abu Awwad überzeugt: „Die Angst ist der Feind, den es zu besiegen gilt“, sagt der Aktivist, der als „palästinensischer Gandhi“ bezeichnet wird.

Graswurzelbewegungen schießen in Israel aus dem Boden wie Obst und Gemüse auf den Golanhöhen. Etwa die „Women Wage Peace“-Initiative (zu Deutsch: „Frauen wagen Frieden“) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen am Friedensprozess zu beteiligen. Aktivistin Shlomit Ashkenazi erklärt, es seien ja auch „Mütter, die ihre Kinder in den Krieg schicken müssen“. Wöchentlich demonstrieren einige Frauen vor dem Parlament, der Knesset, für die Aufnahme von Gesprächen. Die Botschaft: Das Volk pocht auf Veränderung.

Innenpolitisch hemmen zwar Korruption, hohe Lebenshaltungskosten und soziale Probleme, die der rasche Anstieg der Einwohnerzahl mit sich brachte, das Land. Andererseits boomen etwa Wirtschaft und Tourismus. Der Frieden mit Jordanien und Ägypten hat Bestand. Und mit Deutschland und den USA weiß der jüdische Staat zwei mächtige Freunde an seiner Seite.

Zum 70. Geburtstag bleibt vielleicht, Israel die Daumen zu drücken. „Masel tov“ zu sagen. Dass das Gemäßigte über den Nationalismus siegt. Das gilt auch für Palästina – schon vor dem ersten Geburtstag, der kommen muss und wird. Es passte das Credo von Ben-Gurion, der stets sagte: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. ◼