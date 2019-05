Wenn Gitarren dunkelrot klingen

Synästhesie ist ein neurobiologisches Phänomen: Zwei oder mehrere Sinnesmodalitäten sind miteinander verknüpft, wird ein Sinn aktiviert, reagiert ein anderer gleich mit. Philip Blana beherrscht von Geburt an das sogenannte Farbenhören: Alles, was er hört, wird vor seinem inneren Auge von Farben und Formen begleitet. Mit Halluzinationen hat das nichts zu tun: Er ist neurologisch und psychisch gesund und seine normale Wahrnehmung wird durch die synästhetische nicht gestört. Blana sieht die Farben und Muster immer - nur wenn er Fieber hat, seien sie geschwächt, sagt er. Welche Farbe zu welchem Klang passt, kann er zuordnen und auch erinnern.

Theoretisch ist jede Kombination von Sinneswahrnehmungen denkbar. Mehr als 60 Varianten hat die Forschung beschrieben. Aber die Dunkelziffer unter Synästhetikern ist hoch. Peter Weiss-Blankenhorn forscht am Institut für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich und in der Uniklinik Köln. „Tatsächlich sind sich viele Synästhetiker gar nicht ihrer Besonderheit bewusst“, sagt der Wissenschaftler. „Jeder geht davon aus, dass die eigene Wahrnehmung normal ist. Erst durch Medienberichte oder Gespräche in der Familie, in der es Angehörige mit Synästhesie gibt, fallen synästhetische Wahrnehmungen auf.“ Oft bleibe das Phänomen ein Leben lang unbemerkt.

Weiss-Blankenhorn forscht zur Graphem-Farb-Synästhesie, der farblichen Wahrnehmung von Buchstaben oder Zahlen. Mit circa zwei Prozent der Bevölkerung ist das die wohl häufigste Form. Das Forschungsinteresse an Synästhesie ist mit der Verbesserung der technischen Möglichkeiten gewachsen, sagt er. So konnten die Jülicher und Kölner Neurowissenschaftler zeigen, dass in der Gehirnmasse von Synästhetikern das Areal verdichtet ist, das für die Verknüpfung von Wahrnehmungen zuständig ist.