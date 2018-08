Inklusion an Schulen

Inklusiver Unterricht (Symbolfoto). Quelle: Oliver Berg, dpa

Gerade Kinder, die in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung gestört sind, lernen überdurchschnittlich häufig an Regelschulen. Weil aber häufig Räume oder zusätzliche Pädagogen fehlen, kann es passieren, dass diese Kinder den geregelten Unterricht sprengen. Dennoch lässt sich etwa aus wissenschaftlichen Studien nicht klar belegen, dass inklusiver Unterricht die nicht behinderten Schüler benachteiligen würde.

Behinderte Kinder wiederum lernen, so betonen es viele Studien, an Regelschulen besser; auch diese Ergebnisse stehen allerdings in der Kritik, etwa weil sich die Forscher vor allem auf Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen konzentriert haben. Die Probleme sind aber insgesamt zum Beispiel an Gymnasien größer als an Grundschulen – Gymnasien haben laut Schulgesetz die Aufgabe, ihre Schüler auf ein wissenschaftliches Studium vorzubereiten. Die verschiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten unter einen Hut zu bringen, wird umso schwieriger, je höher die Anforderungen der Schulform sind. Die schwarz-gelbe Landesregierung will die Gymnasien bei der Inklusion daher entlasten: Sie sollen nur noch Schüler aufnehmen, die mit dem realistischen Ziel Abitur unterrichtet werden können.

Umgekehrt haben Gesamtschulen häufig schon jahrelange Erfahrungen mit solcher Differenzierung und mit integrativen Klassen. Für die Eltern gilt: Wer bereits Erfahrungen mit Inklusion gemacht hat, beurteilt sie häufig positiv.

So etwa in einer Bertelsmann-Studie 2015: Von den 36 Prozent, deren Kinder (egal ob mit oder ohne Behinderung) eine inklusive Schule besuchten, sagten drei Viertel, ihre Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht seien positiv. Eine Emnid-Umfrage 2017 ergab allerdings auch deutliche Nuancen bei der Zustimmung zur Inklusion: So sagten 89 Prozent der befragten Eltern, gemeinsamer Unterricht mit körperbehinderten Kindern sei sinnvoll. In Bezug auf Kinder mit Lernschwierigkeiten lag der Anteil bei 71 Prozent, für verhaltensauffällige Kinder bei 49 Prozent und für geistig behinderte Kinder nur noch bei 41 Prozent.

