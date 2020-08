Schluckauf

Der „Schluckauf“ ist auf dem Vormarsch – zum Glück nicht medizinisch, aber sprachlich. In den 70er Jahren sagte man so vor allem in Norddeutschland, heute bis mindestens hinunter zum Main. Nebenformen wie „Schlick(s)“ oder das in der DDR gebräuchliche „Schlucken“ sind fast ausgestorben. In Bayern hat man einen „Schnackler“, im Südwesten einen „Gluckser“ oder „Hickser“, jeweils mit Varianten. Das alles gilt für das Sprechen mit Kindern – gegenüber dem Arzt dominiert in ganz Deutschland eindeutig der „Schluckauf“.